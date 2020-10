"Ciao suor Gabriella..."

Dopo 12 anni a Vanzaghello, per suor Gabriella è il momento di un nuovo incarico a Milano. "Voglio ringraziare tutta la comunità e dire ai giovani di proseguire la strada intrapresa".

I ricordi (tanti, tantissimi), inevitabilmente, si mischiano con le emozioni; e, poi, quel messaggio che vuole rivolgere ai ragazzi, i 'suoi' ragazzi: "Tenete gli occhi fissi al Paradiso". L'arrivo a Vanzaghello 12 anni fa, il lungo e importante percorso fatto tutti assieme e, ora, un nuovo incarico presso la Residenza Piccola Casa San Giuseppe di Milano. "Grazie suor Gabriella"... la voce si sta levando forte e chiara da una parte all'altra del paese; un coro unanime che si sta facendo largo, ormai da giorni e giorni, per una persona che è stata, è e sarà sempre un punto di riferimento per l'intera comunità. "Sono io che devo ringraziarli - dice - L'intero periodo trascorso qui mi ha fatto incontrare gente davvero straordinaria sotto ogni aspetto. Una Parrocchia che è una vera e propria famiglia, nel senso più profondo e vero del termine. Siamo cresciuti nel tempo e lo abbiamo fatto stando fianco a fianco, lavorando con grande attenzione, impegno e passione". Già, lei guida dell'oratorio femminile e, in parte, anche di quello maschile, ma più in generale, appunto, dei giovani. "Mi raccomando, allora, proseguite la strada intrapresa - conclude suor Gabriella - E fatelo con lo stesso entusiasmo che vi ha sempre caratterizzato, ascoltando chi vi sta accanto e mettendoci fede, cuore e le vostre straordinarie capacità. Tenete gli occhi fissi al Paradiso: questo voglio ricordare ai ragazzi ed all'intera comunità di Vanzaghello".

