Consegne a domicilio: chi c'è?

L'emergenza Covid ha ripreso fiato. E, per le persone costrette alla forzata quarantena perché contagiate o venute a contatto con altre persone positive, si affaccia la necessità di stare a casa e quindi di poter beneficiare della consegna a domicilio dei prodotti essenziali per la quotidianità. Consapevole dell'esigenza, l'Amministrazione comunale di Parabiago del sindaco Raffaele Cucchi ha diffuso una richiesta di manifestazione di interesse agli esercizi commerciali cittadini che sono in grado di effettuare questo tipo di servizio. "I soggetti interessati - spiega il primo cittadino - esercizi commerciali di prodotti alimentari operanti nel Comune di Parabiago e che avranno manifestato il proprio interesse ad aderire all'iniziativa saranno registrati in un apposito elenco che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale".

