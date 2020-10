La nuova giunta di Legnano

Fatta e ufficializzata la nuova giunta del neo eletto sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. Ecco, allora, come sono state distribuite le varie deleghe.

Fatta e ufficializzata la nuova giunta del neo eletto sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. Più nello specifico, allora, la futura squadra di governo della città vedrà Anna Pavan ai Servizi Sociali e Terzo Settore, Politiche per le Famiglie e Disabilità, Politiche Abitative, Salute, Sicurezza e prevenzione (Polizia locale) e Protezione civile; quindi Marco Bianchi ad Opere Pubbliche, Decoro e Arredo Urbano, Gestione Patrimonio Comunale, Viabilità/Rete Verde e del Commercio, Mobilità e Trasporti, mentre Guido Bragato si occuperà di Cultura e forum delle associazioni culturali, Turismo ed Eventi, Sistema bibliotecario diffuso, Politiche Giovanili, Palio e Sport; ancora, Lorena Fedeli per Pianificazione Territoriale e Città policentrica, Rigenerazione Urbana e urbanistica tattica, Smart city, Ambiente, Fiume Olona, gestione ciclo rifiuti, Servizi alle imprese ed al Commercio e Suap, fino ad arrivare ad Alberto Garbarino con Contabilità, programmazione, economali, Tributi, Società partecipate, Provveditorato, Cuc e Risorse umane. In ultimo, Monica Berna Nasca (consigliera incaricata) a Piccole cose e Cura di vicinato. Al sindaco, rimarranno in carica le deleghe a Rapporti con l'Alto Milanese e Città Metropolitana, Sviluppo Economico del territorio (commercio, artigianato e industria), Legalità e Trasparenza e Attuazione del programma.

