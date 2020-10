Calcio: da Casorezzo a Pescara

L'associazione calcistica del Comune del nostro territorio ha stretto un sodalizio con il club abruzzese che milita in serie B per un'operazione di partenariato di ampio respiro.

Casorezzo e Pescara. Un abbraccio calcistico destinato a portare lontano. L'associazione calcistica del Comune del nostro territorio ha, infatti, stretto un sodalizio con il club abruzzese che milita in serie B per un'operazione di partenariato di ampio respiro. Grazie a quest'intesa, in primo luogo, il centro sportivo 'Caccia Dominioni' diventerà una delle academy calcio del sodalizio biancoceleste. "Una grande novità - spiega l'Ac Casorezzo - che testimonia la grande voglia di crescere per la nostra società, il Pescara calcio è uno dei settori giovanili più ammirati in Italia". E a dimostrarlo concorrerà in abbondanza un solo nome, quello di Marco Verratti che dai colori del Delfino ha spiccato il volo verso il firmamento calcistico indossando la casacca dell'eccellenza francese del Paris Saint Germain. "La partnership - prosegue la nota della società - prevede un rapporto quotidiano gestito da un tutor fisso del Pescara che verrà a Milano una volta al mese, fatto di formazione ad alto livello per gli allenatori, metodologia di lavoro innovativa per tutto il settore giovanile, stage e raduni sia a Pescara che a Casorezzo, amichevoli e tornei con le giovanili del Delfino, corsi di formazione per dirigenti e genitori". Il Pescara porterà insomma a Casorezzo l'esperienza consolidata di una compagine che ha anche calcato in un passato non lontano i campi della massima serie calcistica. I ragazzi del Casorezzo calcio saranno oggetto di valutazione da parte dei dirigenti abruzzesi. E per alcuni di loro, addirittura, potrà scattare la possibilità di incontrare da vicino settori giovanili che hanno stretto rapporti con il Delfino da tempo come quelli di Barcellona, Inter, Roma e Torino. Le basi per l'intesa, gettate alla fine della scorsa stagione, stanno quindi ponendo le premesse per un rapporto di reciproca soddisfazione e crescita calcistica.

