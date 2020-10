"Salvini, a che titolo interviene..."

Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato: "A che titolo Matteo Salvini interviene sulle scelte della Regione Lombardia. Non ha voce in capitolo".

"Le incursioni di Salvini di queste ore in Regione Lombardia sono inaccettabili. Mentre le istituzioni, con i sindaci in prima fila, assumono decisioni non semplici per tutelare la salute dei cittadini lombardi di fronte alla diffusione del Covid, lui si occupa di tutelare il consenso elettorale della Lega contestando quelle scelte. Salvini non ha voce in capitolo, non ha nessuna responsabilità nelle istituzioni lombarde ed è grave che pretenda di arrogarsi, come ha fatto ieri, una sorta di diritto a dire cosa può o non può fare la Regione Lombardia. Se vuole impegnarsi per la nostra Regione si occupi dei vaccini che mancano e dell’assistenza territoriale che è stata demolita dal centrodestra”. Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro