8 provvedimenti di allontanamento

Dal mese di maggio, fino ad oggi, sono otto le misure di prevenzione personale adottate dal Questore di Milano a carico di soggetti fermati dai poliziotti locali di Castano Primo.

Dal mese di maggio, fino ad oggi, sono otto le misure di prevenzione personale adottate dal Questore di Milano a carico di soggetti fermati dai poliziotti locali di Castano Primo durante le attività di prevenzione microcriminalità. I provvedimenti adottati dalla Divisione Anticrimine prevedono il divieto di ritorno a Castano Primo per anni UNO senza la preventiva autorizzazione, per ciascuna delle persone interessate. Gli agenti del comando di piazza Mazzini richiedevano altresì 3 misure di prevenzione personale, le quali però non potevano essere adottate in quanto i soggetti destinatari, da approfondimenti di polizia ad opera della Questura di Milano, risultavano rispettivamente irregolari sul Territorio Nazionale. Uno dei soggetti destinatari attualmente recluso per reati perpetrati su questi territori. Due avvii del procedimento per emissione di Foglio di Via Obbligatorio venivano chiusi per tenuità del fatto, mentre altre tre richieste sono in valutazione da parte del competente Ufficio della Questura di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro