Controlli per il coprifuoco

Nelle prossime serata gli agenti della Polizia locale di Turbigo, assieme anche ai Carabinieri, effettueranno verifiche e monitoraggio per quanto concerne il coprifuoco.

Controlli mirati per quanto concerne il coprifuoco in Lombardia. Saranno messi in campo nelle prossime ore dagli agenti della Polizia locale di Turbigo, in collaborazione anche con i Carabinieri. L'attività, allora, sarà strutturata su verifiche e monitoraggio, appunto, di quella che è la situazione nel territorio comunale, andando a toccare varie zone, dal centro abitato fino alle periferie. Nell'arco della serata e durante la notte, dunque, i Vigili, in alcuni casi, come detto, affiancati dai militari dell'Arma, effettueranno una serie di accertamenti sulle eventuali persone che verranno trovate in giro e sui mezzi in transito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro