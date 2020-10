Elezioni: Valloni ci pensa, ma...

Carlo Valloni 'in corsa' alle prossime elezioni comunali di Turbigo? La voce c'è, ma il diretto interessato ci tiene a precisare che "Il Centrodestra non mi ha contattato".

La voce c'è (e non è detto che prima o poi non possa concretizzarsi), ma intanto ci tiene a fare alcune importanti precisazioni. "Ho letto e sentito che sarei stato contattato dal Centrodestra - dice Carlo Valloni - Ecco, lo smentisco fin da subito. Nessuno mi ha contattato e non so cosa potrà succedere in futuro". Elezioni comunali di Turbigo: qualcosa, insomma, inizia a muoversi. "Non nego che ci sto pensando - continua - Però da qui ad affermare che scenderò in campo, ce ne passa. Sono diverse, infatti, le valutazioni da fare: innanzitutto ci sono i miei familiari (per me è fondamentale e primaria la loro opinione), quindi c'è l'attività professionale (altro punto cardine dal quale partire per un'analisi approfondita) e, infine, ovvio vengono le idee ed un'eventuale squadra che mi affiancherebbe in questa ulteriore esperienza (senza dimenticare che bisogna vedere se il Centrodestra mi vorrebbe). Aspettiamo, allora, di capire cosa accadrà, ma per ora, lo ribadisco, non sono stato contattato da alcuna parte e siamo ancora nel campo della semplice voce e delle ipotesi. Nulla di più".

