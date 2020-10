La musica è anche intimità e allora che cosa c’è di meglio di connettersi a Radio Magenta e ascoltare 'A Tu per Tu con Sara Sciarra', un nuovo programma dedicato ai cantautori italiani.

La musica è anche intimità e allora che cosa c’è di meglio di connettersi a Radio Magenta e ascoltare 'A Tu per Tu con Sara Sciarra', un nuovo programma dedicato ai cantautori italiani, classici e moderni, con aneddoti, 'fun fact' e storie personali legate alle canzoni scelte per le varie puntate. Prima come cantante e musicista, Sara Sciarra, si approccia oggi al microfono da un’altra prospettiva, ovvero anche come conduttrice radiofonica. E come se non bastasse, essendo per sua stessa ammissione megalomane ed egocentrica, dà il suo nome al titolo del nuovo format, ne compone e canta la sigla. Classe 1993, nutre una grande passione per musica, pop culture e letteratura. Inizialmente restia a entrare a far parte del mondo della musica, ribelle fino alla fine contro un’intera famiglia di musicisti a cui non voleva assomigliare, alla fine cede, e si innamora della chitarra durante le scuole medie. Oggi si esibisce da solista solcando in particolare tanti palchi dell’hinterland milanese e partecipando a contest, in cui spesso e volentieri sbaraglia i concorrenti piazzandosi al primo posto. Dal prossimo 28 ottobre 'A Tu per Tu con Sara Sciarra' andrà in onda ogni mercoledì e venerdì alle 10. Le puntate saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale Soundcloud di Radio Magenta (www.soundcloud.it/radiomagenta). Continua con impegno e professionalità la grande fase di rilancio di Radio Magenta avviata nel 2018, da un lato anche attraverso l’impiego dei social e delle nuove tecnologie digitali in chiave multimediale per fare arrivare ovunque i contenuti di musica e informazione, dall’altro potenziando il team con l’ingresso di nuovi e selezionati conduttori come la giovane e talentuosa cantante milanese Sara Sciarra. Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso la rinnovata App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale. Inoltre, Radio Magenta è presente sui social media e nelle principali piattaforme online di musica.

