Busto Garolfo: 29 casi di Covid, 3 ricoverati

I casi totali diventano quindi 29 di cui 3 in ospedale e 26 a domicilio. In questa fase, fortunatamente, si riescono ad intercettare i nuovi casi fin dall'inizio.

Ancora altri 3 nuovi casi, che si vanno ad aggiungere a quelli emersi nei giorni precedenti. "Abbiamo 5 nuovi casi anche oggi - ha scritto ieri sera il Sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi - Tutti a domicilio con lievi sintomi influenzali o del tutto asintomatici. I casi totali diventano quindi 29 di cui 3 in ospedale (ho sentito I loro familiari e ho ricevuto notizie confortanti) e 26 a domicilio. Finalmente in questo periodo i tamponi vengono fatti rapidamente e anche i risultati arrivano in un paio di giorni (quelli di oggi hanno fatto il tampone il 17). Vengono tamponati anche tutti i contatti stretti e le persone che mostrano qualche sintomo influenzale. Insomma i casi sono molti ma si sta tracciando il virus in modo molto più efficace di prima e infatti emergono anche gli asintomatici. Prudenza e attenzione evitando ansia e paura".

