"Grazie alla Polizia locale"

Regione Lombardia premierà quegli operatori della Polizia locale che si sono contraddistinti durante i lunghi e complessi mesi di emergenza Coronavirus.

Regione Lombardia premierà gli operatori della Polizia locale che si sono contraddistinti durante l'emergenza Coronavirus. Lo prevede una delibera della giunta proposta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. RINGRAZIAMENTO SIMBOLICO - "Con questo atto - ha sottolineato l'assessore - vogliamo ringraziare simbolicamente i tanti agenti di Polizia locale lombardi che hanno dato un contributo importante in quel periodo delicato. Lo faremo ascoltando i territori attraverso le segnalazioni dei vari Comandi così come prevede il regolamento". GIORNATA PER PREMIAZIONE - "Regione Lombardia - ha aggiunto - ha deciso di dedicare agli operatori di Polizia locale una giornata consegnando nastrini e attestati. Un riconoscimento nei confronti di chi, assieme ad altre professionalità, è stato un costante punto di riferimento per i cittadini". "Mi preme ringraziare inoltre - ha concluso Riccardo De Corato - l'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia (ANVU) e l'Associazione Nazionale tra Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale (ANCUPM) che hanno collaborato con noi ed il cui impegno è sempre costante".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro