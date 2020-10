Nosate: 2 positivi in Comune

La notizia è arrivata nelle score ore: a Nosate, ci sono due dipendenti comunali risultati positivi al Covid-19. "Mi raccomando il rispetto delle regole - scrive il sindaco".

Due dipendenti comunali positivi al Covid-19 a Nosate. La notizia è arrivata nelle scorse ore, con un comunicato del sindaco Roberto Cattaneo. "Purtroppo dobbiamo informarvi sulla positività di due nostri dipendenti - scrive il primo cittadino - Entrambe le persone, non residenti e non domiciliate in paese, sono presso la propria abitazione e seguono attentamente le regole. Vista la situazione, l’organico comunale si è sottoposto ai test per ridurre il rischio del contagio. Tutte le persone entrate in contatto con le due dipendenti sono risultate negative. Nel frattempo è stata effettuata una sanificazione nei locali comunali, come previsto dalle regole dettate da Ats.

Il lavoro comunale continuerà in smart working e in presenza per garantire l’operatività". Mentre per quanto riguarda la situazione generale sulle positività: "A Nosate, attualmente, non ci sono casi Covid-19. Ricordo a tutti di mantenere un comportamento il più possibile responsabile, nel rispetto delle regole del Dpcm".

