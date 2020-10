Sacchi e raccolta rifiuti

Una modifica riguardante il passaggio di pulizia meccanica delle strade e un nuovo piano per la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata.

Il comune di Bernate Ticino informa che da martedì 20 ottobre entrerà in vigore la modifica riguardante il passaggio di pulizia meccanica delle strade. Il servizio verrà svolto nella giornata di martedì, con cadenza bisettimanale nelle vie principali e mensilmente nelle vie secondarie. Il Consorzio dei comuni dei navigli e l’Amministrazione comunale raccomandano attenzione e collaborazione affinché le strade siano libere.

Inoltre, è in programma la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. Il materiale potrà essere ritirato per i residenti nella frazione di Casate, presso il centro diurno per anziani di via Milano (lunedì 26 e martedì 27 ottobre); mentre per i residenti a Bernate Ticino presso la sede comunale di piazza della Pace (mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre).

Coloro che non potessero ritirare il materiale nelle date indicate, possono presentarsi ogni mercoledì a partire dal 3 novembre – dalle ore 9.30 alle ore 10.30 – presso lo sportello TARIP della sede comunale.

Tutte le procedure di consegna saranno effettuate nel pieno rispetto della normativa anti-contagio.

