Cuggiono: boom di contagi

Sale, di molto, il numero di contagi, raggiungendo il numero di 7 positivi in questo momento tra Cuggiono e Castelletto

Una vera e proprio crescita esponenziale, una situazione che preoccupa perchè inizia a sfuggire la catena di contagio e richiede grande attenzione da parte di tutti. Sale, di molto, il numero di contagi, raggiungendo il numero di 7 positivi in questo momento tra Cuggiono e Castelletto: "Raccomando la massima prudenza a tutti - commenta il sindaco Giovanni Cucchetti - purtroppo la situazione è seria e richiede grande rispetto delle norme e delle attenzioni". Accanto agli 7 'positivi' vi è anche un numero elevato di cittadini in quarantena e diversi cittadini classificati come 'clinici': ovvero persone con sintomi in attesa del tampone di verifica.

"Purtroppo dobbiamo monitorare passo passo quello che sta accadendo - spiega il sindaco Cucchetti - l'Amministrazione è attenta e pronta ad aiutare e sostenere le famiglie".

