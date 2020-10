COVID: 2 positivi di Nosate

Ci sono due persone positive al Covid-19. Sono entrambi residenti in paese, ma domiciliate in un altro Comune del territorio. Intanto, sanificazione degli uffici comunali e della biblioteca.

Due casi di positività al Covid-19 a Nosate. Ma, va detto subito, per essere precisi, che si tratta di due persone che risultano sì residenti in paese, però sono domiciliate in un altro Comune del territorio. "La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Stiamo tenendo, costantemente, monitorata la situazione specifica e generale dell'emergenza Coronavirus". In questo senso, ad esempio, proprio nelle scorse ore ci si è attivati con un intervento si sanificazione degli uffici comunali ed anche della biblioteca.

