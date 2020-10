"Pneumococco: i vaccini ci sono"

Gallera: "L'allarme lanciato dal consigliere Astuti sulla carenza di vaccino anti-pneumococcico è del tutto infondato. Basta con il gioco finalizzato a seminare disinformazione".

L'allarme lanciato dal consigliere Astuti sulla carenza di vaccino anti-pneumococcico è del tutto infondato. Basta con il gioco delle tre carte finalizzato a seminare disinformazione". È questo il commento dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale del PD Samuele Astuti. "Astuti probabilmente confonde il vaccino 13 valente utilizzato sia per i bambini (3 dosi nel primo anno di vita) sia per le categorie a rischio sia per i 65 enni con il vaccino 23 valente - spiega Gallera -. Per il vaccino 13 valente in Regione Lombardia, solo per i bambini sono erogate indicativamente 240.000 dosi l'anno a cui si sommano quelle per i pazienti a rischio, vaccinati in particolare durante la campagna antinfluenzale: l'anno scorso i Medici di Medicina Generale hanno vaccinato circa 60.000 adulti fragili. Quest'anno sono state fornite oltre 118.000 dosi di vaccino monodose con ago agli MMG che le ritireranno in farmacia. A queste dosi si aggiungono quelle che le ASST stanno già fornendo alle RSA (in particolare ATS Milano) per la vaccinazione dei fragili loro ospiti". "In più arriveranno altre 100.000 dosi tra novembre e dicembre proprio per rafforzare l'offerta pubblica - sottolinea Gallera - e comunque le convenzioni attive permettono 'ad horas' di acquistare tutte le dosi necessarie. Quindi, solo in Lombardia, nel corso del 2020 vengono somministrate oltre 458 mila dosi". Del vaccino 23 valente, che secondo il calendario vaccinale deve essere somministrato dopo il 13 valente, l'anno scorso sono state somministrate 20.000 dosi per i MMG, quest'anno sono state messe a disposizione per i MMG circa 30.000 dosi. Per questo tipo di vaccino esiste una difficoltà a livello internazionale a reperirne le dosi tant'è che stanno intervenendo in materia la autorità sanitarie preposte.

