La Ticinia Novara conquista la quinta Supercoppa

Vittoria della Ticinia Novara sull'Ispra C5 per 13-1 nella Supercoppa Italiana maschile di Calcio a 5 AMF.

Si è disputata domenica 11 ottobre 2020 presso il Palasport del Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro (Granozzo con Monticello, Novara) la Supercoppa Italiana di Calcio a 5 AMF organizzata dalla Federazione Italiana Football Salala. A contendersi il titolo la Ticinia Novara, vincitrice degli ultimi 8 scudetti, e l’Ispra C5, squadra varesina seconda classificata di Coppa Italia.

La partita è iniziata con una sorprendente Ispra, che ha cercato di mettere in difficoltà gli avversari con delle veloci discese sulle fasce. Ma la superiorità del Novara non ha impiegato molto a venire fuori, e dopo soli 5 minuti di gioco i padroni di casa conducevano già per 3-0, per poi arrivare all’intervallo con un punteggio di 7-0.

Nel secondo periodo la musica non cambia: i giocatori del Ticinia Novara hanno rallentato leggermente il ritmo ma la loro superiorità tecnica si è dimostrata schiacciante. L’Ispra, anche approfittando del calo di ritmo degli avversari, è riuscita ad infilare il goal della bandiera. Alla fine dei 40 minuti il tabellone luminoso segnava Ticinia Novara 13-1 Ispra C5.

Si tratta della 5° Supercoppa Italiana vinta dalla Ticinia Novara.

La FIFS desidera ringraziare sentitamente: Il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro per aver messo a disposizione la struttura, per il supporto e presenza la Delegata CONI Novara Rosalba Fecchio , il Presidente del Panathlon Club Novara Mario Armano , i direttori di gara Alessandro Chinelli e Antonio Talarico oltre al Responsabile di Tavolo Franco Gasparo che ha ricevuto prima della gara un Riconoscimento per i suoi 25 anni di attività nella FIFS ; una menzione particolare a Luigi Pignata dell'Ispra Calcio a 5 che ha ricevuto un Riconoscimento per il Fair Play dimostrato nella stagione in corso.

La gara verrà trasmessa nei prossimi giorni da Legnano Web TV con commento di Erick Rista e Michele Piazza.

