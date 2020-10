Lombardia: riunione CTS spostata a martedì

“La riunione del Comitato Tecnico Scientifico, inizialmente prevista per oggi (lunedì 12 ottobre) alle 17, è differita alla giornata di domani, martedì 13 ottobre, alle 15. La decisione è determinata dalla contestuale Convocazione della Cabina di Regia con le Regioni convocata dal Governo e dalla conseguente necessità di avere un quadro completo delle indicazioni nazionali al fine di permettere ai commissari di affrontare i delicati argomenti all’ordine del giorno con un quadro aggiornato degli elementi e delle riflessioni”. Lo comunica in una Nota Regione Lombardia.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro