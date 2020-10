L'associazione Auser Magenta con il Comprensorio Ticino Olona offre una opportunità di servizio retribuito per coloro che vogliano aiutare e star vicino ai più fragili.

L'associazione Auser Magenta, con il Comprensorio Ticino Olona, offre una opportunità di servizio retribuito per coloro che vogliano aiutare e star vicino ai più fragili, svolgendo attività come: assistenza a domicilio, compagnia telefonia, accompagnamenti presso strutture sanitarie, disbrigo di piccole faccende quotidiane. 'Time to care' è il progetto nazionale emanato dai Dipartimenti alle Politiche Giovanili e Politiche per la Famiglia, rivolto ad una ampia fascia di età (dai 18 ai 35 anni) e prevede il coadiuvamento delle attività assistenziali fornite dalle associazioni del terzo settore sul territorio, con retribuzione ed assolvimento contributi, per la durata di sei mesi. Se sei interessato, chiama, ti daranno informazioni complete e ti indicheranno come aderire (scadenza 31 ottobre); Auser Magenta 02/97280161.

