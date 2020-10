Primo consiglio 'post' voto

Ne è uscito alla fine del primo mandato e ora vi rientra per apprestarsi ad affrontare il secondo. Il riconfermato sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi riprenderà il lavoro da dove lo aveva interrotto nel consiglio comunale fissato per martedì 13 ottobre alle 21.

Ne è uscito alla fine del primo mandato e ora vi rientra per apprestarsi ad affrontare il secondo. Il riconfermato sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi riprenderà il lavoro da dove lo aveva interrotto nel consiglio comunale fissato per martedì 13 ottobre alle 21. Cucchi è ridiventato primo cittadino nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre conquistando 7.850 preferenze pari al 63,16% degli elettori staccando nettamente gli antagonisti Ornella Venturini (Pd) ferma a 2.168 (17,44), Giuliano Rancilio (RiParabiago) con 1.815 (14,60) ed Eleonora Pradal (Parabiago Viva) con 595 (4,79). La prima seduta consiliare avrà di necessità un carattere soprattutto burocratico riguardando innanzitutto la convalida delle varie cariche istituzionali. Gli undici punti all'ordine del giorno prevedono infatti esame della condizione dei consiglieri eletti, elezione del presidente della massima assise cittadina, giuramento e discorso di insediamento del sindaco, designazione dei capigruppo e nomina delle varie commissioni consiliari. Da ultimo arriveranno le nomine di chi sia designato a rappresentare il Comune in enti, istituzioni e aziende. Viste le risultanze delle consultazioni, in consiglio faranno ingresso tre dei quattro schieramenti che si sono presentati all'appuntamento con gli elettori. Resterà, invece, fuori 'Parabiago viva', la cui esponente Eleonora Pradal ha comunque reso noto nei giorni scorsi di voler seguitare a profondere impegno politico per il paese sia pure al di fuori dell'aula consiliare. La seduta, a causa dell'emergenza Covid, sarà preclusa all'ingresso del pubblico e potrà essere seguita sulla pagina Facebook 'Parabiago Città'.

