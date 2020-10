Discarica: grande manifestazione

La definisce "La più grande manifestazione mai vista". Anche 'Paese Libero', gruppo che fa riferimento a Marcello Manno, è pronto a scendere in campo per ribadire il "No".

La definisce "La più grande manifestazione antidiscarica mai vista". Anche 'Paese Libero', gruppo che fa riferimento a Marcello Manno, si inserisce nel novero di chi si oppone all'arrivo di una discarica per rifiuti speciali nel Parco del Roccolo progettata dalla società Solter. E chiama a raccolta mercoledì 7 novembre dalle 14 i cittadini ad una manifestazione che partirà da Olcella. "Questo - spiega la lista in una nota - sarà soltanto l'inizio di una guerriglia pacifica e con l'aiuto dei nostri bimbi sfileremo per il paese fino alla Bcc in via Manzoni 50". Qui è previsto un intervento dello stesso Manno "Che indicherà - si legge nella nota - la strada da condurre per una battaglia che ci porti a vincere questa guerra". Toni forti e fortemente icastici. Così come lo è la conclusione dell'esortazione a partecipare: "Per amore del futuro dei nostri figli gridiamo insieme no discarica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro