Dopo il grande successo registrato l’anno scorso con quello promosso in collaborazione con il Comune la Versus ripropone a Legnano il corso 'Difesa Donna'.

femminile". Ce ne parla il direttore tecnico della Versus e docente del corso, il maestro Guido Colombo. “Si tratta di un programma, il SAF (Sistema d’Antiaggressione Femminile) da noi sviluppato basandoci sull’esperienza di 30 anni di pratica e 15 d’insegnamento di diverse arti marziali. La prima cosa che voglio sottolineare è la semplicità di questo programma. Non è un’arte marziale o uno sport da combattimento ma una sintesi di tecniche quanto più possibile semplici, ma allo stesso tempo realistiche ed efficaci. È pensato per essere utilizzato da qualunque persona in normali condizioni fisiche non da atleti. Il problema di molti corsi di questo genere è infatti che tendono sostanzialmente a riproporre, in maniera semplificata, i programmi di arti marziali

tradizionali. Questo comporta che occorrano anni di pratica prima di poter vedere dei risultati. Una difesa personale efficace invece deve essere assimilabile nel minor tempo possibile anche se ovviamente non è nemmeno credibile che bastino poche ore”. La Versus è da anni impegnata nel campo della difesa personale, anche con corsi di formazione per militari e forze dell’ordine. Il corso si terrà ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30 nella sede della Versus in Via Giusti 1 a Legnano (palestra scuole Carducci). Per informazioni e iscrizioni si possono contattare:

339/3670263 oppure scrivere a info [at] ssversus [dot] com o consultare il portale www.teamversus.com.

