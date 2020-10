'AureaLAB' per i commercianti

Il Comitato Promotore Fondazione Aurea inaugura AureaLAB, un programma dedicato all’analisi dei bisogni, con un’iniziativa rivolta al commercio locale.

Partire dall’analisi del bisogno è il primo passo per poter offrire proposte concrete e mirate per migliorare il territorio. Per questo il Comitato Promotore Fondazione Aurea inaugura AureaLAB, un programma dedicato all’analisi dei bisogni, con un’iniziativa rivolta al commercio locale: attraverso la compilazione di un breve questionario on-line, i commercianti, non solo di Castano Primo ma di tutto il territorio, avranno la possibilità di esprimere la propria opinione e dare suggerimenti, in particolare su tre tematiche: formazione, rete commercianti, e-commerce. Temi sui quali si è già pronti a fornire possibilità concrete; il valore sociale ed economico su cui si basa il C.P. Fondazione Aurea, infatti, ha permesso di entrare in contatto con imprenditori, liberi professionisti, associazioni, pubbliche amministrazioni e cittadini disponibili ad aprire diverse collaborazioni. Il questionario è disponibile on-line sul nostro sito web www.fondazioneaurea.it all’interno della sezione AureaLAB e sui nostri canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn). L’invito, rivolto a tutti i commercianti, è dedicare 15 minuti del loro tempo alla compilazione del questionario perché solo lavorando in sinergia sarà possibile costruire qualcosa di utile alla comunità. Il C.P. Fondazione Aurea è una realtà no-profit che si pone l’obiettivo di creare possibilità per migliorare il territorio, “ciò che amiamo definire il nostro posto nel mondo”. Nasce a Castano Primo ma si rivolge a tutto il territorio perché “Il nostro posto nel mondo non ha confini, è aperto a tutti coloro che vogliono migliorarlo”. Info e contatti: www.fondazioneaurea.it; info [at] fondazioneaurea [dot] it; cellulare 320/0165830; Facebook, Instagram e Linkedin. Sede operativa: Corso Martiri Patrioti 4, Castano Primo.

