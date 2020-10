Mascherine: quando usarle?

Con l'Europa ed il mondo in piena seconda ondata, con sempre più lockdonw, l'Italia vuole provare a prevenire ed evitare gravi ricadute.

Prevenire, anzi mitigare, la 'Fase 2'. Con l'Europa ed il mondo in piena seconda ondata, con sempre più lockdonw, l'Italia vuole provare a prevenire ed evitare gravi ricadute. C'è ancora tempo, per fortuna, ma serve l'impegno davvero di tutti. I cittadini, in primis, ma anche chi ha compiti istituzionali, gestisce attività e lavora con il pubblico.

Cosa cambia?

La priorità è questa: la mascherina deve essere portata sempre con sé. Ma quando si usa? Deve essere sempre indossata all’aperto, a meno che non si stia in un luogo isolato oppure si faccia attività sportiva.

È questa la novità principale del decreto che sarà firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di fronte all’aumento dei contagi da coronavirus che sembra non fermarsi, il governo decide che d’ora in poi anche negli spazi esterni sarà vietato stare senza protezione di naso e bocca. Si è deciso pure di aggiungere alla lista dei Paesi per cui sarà obbligatorio fare il tampone quando si rientra in Italia Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Croazia e Repubblica Ceca, come già accade per Malta, Spagna e alcune aree della Francia, Parigi compresa.

Ma l’attenzione è tutta per le mascherine, ritenute indispensabili per fermare i contagi quando non c’è il rispetto del distanziamento. E rese obbligatorie soprattutto per evitare la diffusione del Covid-19 tra i ragazzi all’uscita delle scuole e nei luoghi della movida, dove ci si accalca di fronte a bar e ristoranti spesso senza alcuni tipo di precauzione. Il governo ha infatti prorogato il divieto di assembramento, che però non serve a scongiurare la vicinanza tra due o tre persone. Nel decreto che sarà firmato è previsto dunque che la mascherina si deve tenere sempre in borsa o in tasca — rispettando le regole di igiene — e indossare quando si sta dove ci sono altre persone. Rimane confermata la regola per l’utilizzo al chiuso: si deve tenere quando si entra nei negozi e in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico, al ristorante quando ci si allontana dal tavolo. Si deve tenere sui mezzi pubblici, in treno e in aereo. Non si deve invece tenere se si va in macchina o in moto con i congiunti. Scontato che non deve essere indossata quando si va in bicicletta. Sono state previste deroghe per l’attività motoria. E dunque non si deve tenere quando si fa sport all’aperto o al chiuso, quando si fa jogging, quando si passeggia in luoghi isolati. Pronti però a indossarla se si incontrano altre persone. Chi non rispetta le prescrizioni rischia una multa da 400 a 3.000 euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro