"In questi giorni forse anche voi come me siete sconcertati per alcune cose che succedono a Roma nella Chiesa: i dibattiti, le insinuazioni, le accuse... Noi reagiamo dicendo: Papa Francesco. ti vogliamo bene!". Con queste parole l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha chiuso la Veglia di preghiera che si è svolta in Duomo, la tradizionale Redditio Symboli promossa dall’Ufficio della Pastorale giovanile della Diocesi, che ha riunito, dentro e fuori la Cattedrale, circa 1.500 ragazzi e giovani. Un semplice, ma sentito messaggio di affetto che Monsignor Delpini ha voluto lanciare al Santo Padre a nome di tutti i fedeli ambrosiani. Sempre rivolgendosi idealmente a Papa Francesco e facendo riferimento all’enciclica firmata ad Assisi, l’arcivescovo di Milano ha proseguito: "Cominceremo presto a leggere quello che ci dici nell’enciclica che si rivolge a noi come 'fratelli tutti'. Questo è l’impegno che consiglio a voi giovani, non tanto per diventare esperti di un argomento, ma per esprimere con questa attenzione il nostro affetto verso il pontefice. Papa Francesco, noi ti vogliamo bene".

