Vanzaghello 'Covid free'

Una buona, anzi buonissima notizia quella che arriva da Vanzaghello. Già, perché il Comune del nostro territorio è, ad oggi, 'Covid free'. "Anche l'ultima persona che risultava positiva al Coronavirus - spiega il sindaco Arconte Gatti - dopo avere effettuato i tamponi di controllo è, ufficialmente, guarita. Una situazione che ci conforta, segno che i corretti comportamenti ed il rispetto delle normative stanno dando importanti risultati".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro