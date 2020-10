Una vineria agricola a Milano

Una vineria agricola in città, per gustare la biodiversità dei vini lombardi. È quella che sarà allestita al mercato agricolo di Campagna Amica di Porta Romana nel capoluogo lombardo.

Una vineria agricola in città, per gustare la biodiversità dei vini lombardi. È quella che sarà allestita al mercato agricolo di Campagna Amica di Porta Romana nel capoluogo lombardo, in occasione della nuova edizione della Milano Wine Week. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in vista della settimana del vino all’ombra della Madonnina. "Dal 7 al 10 ottobre – spiega la Coldiretti – all’interno del mercato agricolo di via Friuli 10/a, a Milano, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate dedicate ai vini lombardi di qualità, serviti insieme ai salumi, ai formaggi e ad altri prodotti Made in Italy: dal Franciacorta al Moscato di Scanzo, dallo Sforzato di Valtellina al Lugana, dall’Oltrepò Pavese al Lambrusco Mantovano". I posti sono limitati nel rispetto delle misure anti contagio imposte dall’emergenza Covid-19. Per partecipare è necessario acquistare il proprio biglietto su spesamilanoportaromana.campagnamica.it. Per tutte le novità e gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook del mercato di Porta Romana. "Inoltre – conclude la Coldiretti Lombardia – dal 3 all’11 ottobre, durante tutta la Milano Wine Week, presso il Babila Bulding di corso Venezia un viaggio per immagini accompagnerà i consumatori alla scoperta delle eccellenze agroalimentari che fanno grande il nome del Made in Italy nel mondo. Trenta scatti a cura del fotografo professionista Luca Binetti che propongono abbinamenti tra food and wine lombardi e italiani con i prodotti più rappresentativi dei nostri territori, alla scoperta delle tradizioni e del gusto italiano a tavola".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro