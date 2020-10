Il prosciugamento del Naviglio, che avveniva in questo periodo, era un’occasione imperdibile: noi la chiamavamo la “Sucia”.

Da bambino la scuola cominciava il 1 di ottobre e questi ultimi giorni di settembre per noi erano ancora giorni di libertà e spensieratezza... Bastava veramente poco per divertirci, il nostro unico pensiero era riempire la pancia e qualsiasi gioco doveva avere questi due fini: il divertimento e il mangiare. Il prosciugamento del Naviglio, che avveniva in questo periodo, era un’occasione imperdibile: noi la chiamavamo la “Sucia”. Con l’abbassarsi dell’acqua numerosi erano i pesci che affioravano. Io e i miei amici formavamo dei veri e propri plotoni d’attacco, ci armavamo di un’arma potentissima chiamata forchetta ed andavamo all’attacco di quei poveri pesciolini boccheggianti. Facevamo delle vere e proprie gare di pesca, dovevamo per forza far vedere che la nostra squadra era la migliore, ce la mettevamo davvero tutta per riempire le nostre ceste. C’era sempre qualcuno però che voleva fare il furbo e che pensava di riempire la propria cesta con l’astuzia e non con la bravura ma veniva sempre beccato. Non nascondo che spesso si finiva a botte e “cazzotti” ma dopo la litigata eravamo comunque amici come prima. Ogni giorno si decretava il vincitore, il premio non era nient’altro che l’orgoglio personale di quella giornata per aver battuto l’amico ma il giorno dopo tutto si rimetteva in gioco. Vincitori o perdenti si andava comunque a casa, fieri, dai propri genitori, con il proprio bottino e per quella sera erano garantiti pesciolini fritti per tutta la famiglia!

Ora la festa della “Sucia” me la godo solo come festa domenicale, tutti gli anni è sempre una bella festa ma quello che ancor oggi mi piace di più è passeggiare sulla riva del Naviglio guardando questo canale quasi asciutto e scovare nella mente quei bellissimi ricordi di pesca gustandomi il pacchettino dei miei pesciolini fritti...

Nonno Pino, Boffalora sopra Ticino

