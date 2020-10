Radice: "No apparentamenti"

La presa di posizione di Lorenzo Radice, candidato del Centrosinistra, e delle liste a suo sostegno, ovvero PD, Insieme per Legnano-Legnano Popolare e Rilegnano per il ballottaggio.

Con i candidati esclusi sono aperti a un dialogo a tutto campo. Ma precisano: nessun apparentamento, i consensi li cercheremo tra i cittadini. La presa di posizione di Lorenzo Radice, candidato sindaco del Centrosinistra, e delle liste a suo sostegno, ovvero PD, Insieme per Legnano-Legnano Popolare e Rilegnano in vista del ballottaggio non si presta a fraintendimenti. "Sarà con i cittadini l'unico accordo che faremo - scrivono Radice e le liste - Questo è l'unico modo per realizzare quanto abbiamo scritto nel programma di governo e di cui abbiamo parlato con i legnanesi durante i mesi di campagna elettorale". Radice precisa che con i candidati esclusi la porta del dialogo è apertissima, ma "Sui contenuti, perché sono l'unica cosa che interessano agli elettori e sui quali abbiamo giocato tutto il nostro impegno". Nella consapevolezza, proseguono, che "Non ci sono le condizioni per un accordo che consenta di realizzare quella novità che vogliamo portare a Legnano". Insomma, discussione sì, però tenendo ben presenti le differenti posizioni e scelte di campo. "Non ci interessa - conclude Radice - una coalizione soltanto in chiave elettorale; ci preme fin da adesso pensare alla governabilità di Legnano, perché la città ha bisogno di ripartire subito".

