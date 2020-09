Autobus e inquinamento

La consigliera del Centrodestra Sabrina Lunardi ha portato la problematica in consiglio comunale, chiedendo lumi all'Amministrazione su quanto intendesse fare.

Il tema proposto era scottante: l'inquinamento atmosferico che caratterizza alcune vie del territorio di Busto Garolfo interessate dal transito frequente di autobus e che ha turbato la tranquillità di diversi cittadini della zona. A portarlo all'attenzione del consiglio comunale ha provveduto la consigliera del Centrodestra Sabrina Lunardi chiedendo lumi all'Amministrazione su quanto intendesse fare. Quale la questione posta da Lunardi? Eccola: "Dopo la chiusura di piazza Lombardia - ha spiegato - sono stati modificati alcuni percorsi degli autobus Movibus che hanno interessato alcune vie del paese". Un provvedimento che alcuni residenti di quelle aree non hanno accolto di buon grado: 243, per la precisione, tanti sono quelli che, ha ricordato Lunardi, hanno raccolto firme sottolineando l'inquinamento atmosferico e i problemi di respirazione con cui hanno dovuto fare i conti dopo quel mutamento di circolazione. Per Lunardi, peraltro, il provvedimento è stato adottato "Senza compiere un'indagine preventiva". Tutto è scaturito nella domanda finale: cosa intende fare l'Amministrazione comunale per affrontare il problema? La risposta dell'assessore alla partita Giovanni Rigiroli ha abbracciato un ambito che è andato al di là della risposta al problema specifico. "Il trasporto pubblico - ha esordito - è uno strumento prezioso e riconosciuto per evitare l'uso eccessivo delle auto e incentivare la cosiddetta mobilità dolce. A seguito delle modifiche al trasporto effettuate, peraltro, corse, chilometri e impatto ambientale sono rimasti invariati. Vorrei poi ricordare che tutti i transiti sono stati decisi in piena conformità alla normativa sul trasporto pubblico così come che sono stati compiuti rilievi fonometrici per verificare l'impatto della circolazione degli autobus. E non sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge". Rigiroli ha, ancora, dilatato il discorso sviscerando le varie iniziative adottate dall'Amministrazione a supporto della mobilità alternativa a quella su quattro ruote: dall'adesione al progetto 'L'Altomilanese si muove bene' alla creazione di nuovi percorsi ciclabili fino al pedibus e al bicibus destinati agli studenti. E ha rilevato come sia prevista, per una serie di lavori, una riduzione di settanta chilometri giornalieri della percorrenza dei bus in paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro