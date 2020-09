Un decesso con Covid-19

Una notizia triste, tristissima, che purtroppo va ad aggiungersi all'elenco senza fine di questa 2020. Il sindaco di Dairago Paola Rolfi ne ha confermata la notizia: è purtroppo deceduto un cittadino che aveva contratto il coronavirus. "Care, cari Dairaghesi,

con estrema tristezza, mi duole comunicare che ieri è scomparso un nostro concittadino che aveva contratto il Covid-19 - commenta - A nome mio e di tutta la comunità dairaghese, porgo le più sentite condoglianze ai suoi familiari ed ai suoi cari. Tutti noi, con profondo rispetto, condividiamo il loro dolore".

Non sappiamo se avesse anche altre patologie, rimane purtroppo il fatto che, questa terribile malattina, non smette di portare dolore nel territorio.

