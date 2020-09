Il 30esimo di don Angelo

Una festa semplice ma sentita, il sentimento di una comunità che si stringe intorno al suo ‘pastore’. “Un buon pastore è un dono - è stato il pensiero dei tanti fedeli presenti alla domenica di festa per don Angelo Sgobbi - Le parrocchie di Cuggiono e Castelletto hanno ricordato il 30esimo di ordinazione del nostro parroco. Da sei anni guida con pazienza e fervore tutti noi nel conoscere il Signore. Come segno di gratitudine gli abbiamo donato una veste e una stola che gli ricorderanno il nostro affetto”. La cerimonia si è chiusa con un grande applauso e la presenza dei suoi compagni di studi.

