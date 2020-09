Ambiente: pacchetto biodiversità

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, ha approvato un pacchetto di misure a favore della tutela della biodiversità.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, ha approvato un pacchetto di misure a favore della tutela della biodiversità. Nello specifico si tratta del 'Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo Life Gestire 2020' e dell'approvazione del quadro di azioni prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. IL PAF - Per quanto riguarda il 'Paf', è stato approvato il documento che costituisce lo strumento strategico di pianificazione pluriennale, studiato dall'UE per definire la sintesi delle misure necessarie per attuare la rete Natura 2000 e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell'UE. LE AZIONI - Le azioni per la biodiversità previste dal 'Paf' consistono principalmente nel mantenimento e nella conservazione di habitat, nel contrasto alle specie aliene, nell'educazione e nella comunicazione ambientale e nella promozione del rapporto con la finanza sostenibile, garantendo investimenti a beneficio non solo della biodiversità ma anche della società civile che ne usufruisce. IL PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI - Il Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità ha invece come obiettivo la valorizzazione del capitale naturale anche nelle aree intercluse e salvaguardia della biodiversità. LIFE IP GESTIRE 2020 è un progetto sperimentale, innovativo e integrato per la conservazione della biodiversità in Lombardia, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma LIFE. GLI OBIETTIVI - Gli obiettivi possono essere così sintetizzati: miglioramento o ripristino delle connessioni ecologiche; contenimento delle specie esotiche invasive vegetali e animali; conservazione degli habitat naturali e seminaturali quali brughiere, querceti, aree umide e recupero di aree degradate quali le aree sottoposte alle linee di alta tensione; ripristino e manutenzione degli habitat dei chirotteri e degli anfibi; tutela delle popolazioni di uccelli acquatici, tra cui ardeidi e sternidi. Per attuare queste azioni si prevede uno stanziamento di euro 2.077.514,21, provenienti per 1.026.112,22 da fondi regionali e euro 1.051.401,99 da fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020. INVESTIMENTI IMPORTANTI - "Regione Lombardia sta investendo decine di milioni di euro per la tutela della biodiversità - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima - che rappresenta uno degli strumenti chiave della strategia di sostenibilità ambientale della nostra Regione. Con il progetto 'Life Gestire 2020' abbiamo avviato un'azione sistematica in attività e iniziative sul territorio che difendono la rete per la protezione della natura. E con l'approvazione del Paf per la programmazione europea, prevediamo di generare investimenti a 173 milioni di euro per i prossimi 7 anni. Investimenti ingenti, che dimostrano la volontà di far diventare la biodiversità una delle priorità nelle scelte degli investimenti non solo a livello governativo, ma anche nelle strategie di sviluppo delle imprese e nei comportamenti di ciascuno di noi". GLI INTERVENTI - Gli interventi saranno affidati alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette attraverso un bando a sportello comprensivo di 9 linee di intervento. STRATEGIA REGIONALE BIODIVERSITÀ - "Inoltre - conclude l'assessore - stiamo lavorando ad una Strategia regionale per la Biodiversità, dotando la nostra Regione per la prima volta di uno strumento di questo tipo, che si inserisce in un complesso quadro di obbiettivi concordati a livello internazionale, comunitario per nazionale".

