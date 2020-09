"Occhio ai truffatori"

A Dairago sono stati segnalati episodi di persone che, facendo riferimento a una presunta ordinanza comunale, chiedono di poter effettuare controlli nelle abitazioni.

Rieccoli. Pronti a cercare di carpire la buona fede della gente con modi garbati spacciandosi per quanto non sono e a tentare di mettere in atto una truffa. A Dairago sono stati segnalati episodi di persone che, facendo riferimento a una presunta ordinanza comunale, chiedono di poter effettuare controlli nelle abitazioni. Il sindaco Paola Rolfi ha inteso precisare a beneficio dei cittadini che non vi è in atto da parte del Comune alcuna operazione del genere. Tanto più che, avvisa sul suo profilo social, "L'Amministrazione comunale non ha emesso alcuna ordinanza". Certo, ricorda il primo cittadino "Fino al 26 settembre è previsto il passaggio dei letturisti del contatore dell'acqua della ditta MBS". Ma costoro avranno modo di essere identificati con chiarezza, prosegue Rolfi, grazie a un tesserino di riconoscimento. Ma, in ogni caso, "Non è autorizzato ad accedere nelle abitazioni". Un invito prezioso a stare bene in guardia.

