Mototerapia al Tessile

Domenica 27 settembre presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio, dalle 10, ben 120 ragazzi del territorio potranno divertirsi e tornare in sella con Vanni Oddera.

Continuano gli appuntamenti con la straordinaria iniziativa di sostegno alla fragilità, promossa dall’associazione 'Mai Paura Onlus' di Busto Arsizio, in collaborazione con il centauro ligure Vanni Oddera, campione di motocross, che da diversi anni ha messo ha deciso di coniugare la sua passione per i motori con l’attenzione verso ragazzi e bambini speciali. La prossima tappa della 'Mototerapia Take Away', un protocollo appositamente studiato per dare la possibilità alle persone e ai ragazzi con disabilità o problemi oncologici di trascorrere ore spensierate anche in tempo di Covid-19, sarà domenica 27 settembre presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio dove, dalle 10, ben 120 ragazzi del territorio potranno divertirsi e tornare in sella con Vanni. Per rendere la giornata ancora più indimenticabile, le straordinarie evoluzioni in moto si svolgeranno a ritmo del più bel rock anni '70/'80/'90 della 'Soldout Rock Cover Band'. “Se si salta da soli è solo un salto, se si salta insieme è la vita che inizia davvero”, scrive Oddera sul suo sito ufficiale e la sua filosofia si è da tempo perfettamente sposata con lo slogan che caratterizza le attività di Mai Paura Onlus: “se la persona è il centro, l’emozione è tutto”. E’ in quest’ottica condivisa che, nonostante tutte le difficoltà di questo anno così anomalo, si è riusciti a dimostrare che quando c’è una forte volontà di base, tutto è possibile.

La trionfale stagione della Mototerapia Take Away Limited Edition si concluderà l’11 ottobre, questa volta ospitata dal Comune di Samarate.

