Studentessa positiva: classe in quarantena

Ragazza dell'istituto superiore 'Torno' di Castano Primo positiva al Covid-19. Scattano tutte le procedure, la classe messa in quarantena e lezioni, adesso, a distanza.

Le procedure sono scattate subito, addirittura ancor prima di ricevere le indicazioni precise e specifiche da seguire da parte di ATS. Il tempo, insomma, di venire a conoscenza della positività al Covid-19 di una loro alunna ed ecco che, già poche ore dopo, i compagni di classe erano stati avvisati che, il giorno successivo, non sarebbero rientrati a scuola. Tutti in quarantena, come previsto dai vari protocolli per quanto concerne, appunto, l'emergenza Coronavirus. E, così, se da una parte, questa mattina (lunedì), la dirigente ed il personale scolastico dell'istituto d'istruzione superiore 'Torno' di Castano Primo hanno messo 'nero su bianco' i singoli passaggi, qualora sia verifichino proprio simili situazioni, dall'altra si sono attivati per programmare l'attività e le lezioni dei ragazzi direttamente interessati. "Ci tengo a precisare che i nostri alunni non perderanno alcuna ora - commenta la preside Maria Merola - Da domattina (martedì ndr), infatti, proseguiranno con la didattica a distanza; loro saranno, dunque, a casa, mentre i professori si collegheranno direttamente dall'aula". Massima attenzione, quindi, negli uffici e nei corridoi di piazzale Don Milani ad ogni singolo dettaglio e particolare. "La ragazza in questione - continua la dirigente - mi ha contattato nei giorni scorsi per segnalarmi che un componente della sua famiglia aveva contratto il virus; immediatamente, allora, ho invitato la studentessa a non venire a scuola, in attesa che arrivasse l'esito del tampone. Domenica, poi, la stessa mi ha informato che anche lei era risultata positiva e, così, abbiamo fatto partire le differenti procedure, seguendo quelle che sono le direttive di ATS". Nello specifico, come detto, la classe (una quarta) è stata messa in quarantena e, nel frattempo, si continuerà a fare lezione online.

