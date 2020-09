Asfaltature in via Arese

Lavori di asfaltatura in via Arese a Robecchetto. E così, ecco, che la strada resterà chiusa al traffico, secondo quanto previsto dall'ordinanza, fino al 4 ottobre.

Lavori di asfaltatura in via Arese a Robecchetto. E così, ecco, che la strada, nel tratto compreso tra i civici 25 e 58, resterà chiusa al traffico, secondo quanto previsto dall'ordinanza, fino al 4 ottobre. Durante questo periodo, quindi, sarà attivo il divieto di transito, in entrambe le direzioni, eccetto che per i residenti e per l’accesso alle attività produttive ubicate nell’area di cantiere, previa regolazione del traffico da parte di movieri della ditta esecutrice dei lavori, durante l’esecuzione delle opere; oltre al divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata interessata dai cantieri.

