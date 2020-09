Ligabue primo in radio

Ad una settimana dall’uscita, 'La ragazza dei tuoi sogni', il nuovo singolo di Luciano Ligabue, ha debuttato al 1° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio.

Ad una settimana dall’uscita, 'La ragazza dei tuoi sogni', il nuovo singolo di Luciano Ligabue, ha debuttato al 1° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (fonte EarOne di venerdì 18 settembre). Il brano è il primo nuovo singolo della settimana come 'Più alta nuova entrata', 'Maggior incremento di passaggi' e 'Maggior incremento di punti'. Il brano, prodotto da Fabrizio Barbacci e dallo stesso Ligabue, è accompagnato da un video diretto da Younuts! e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms, visibile al seguente link: https://youtu.be/Sn_IVcpjQrc. Anche il video del brano entra direttamente al numero 1 della EarOne Airplay Tv.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro