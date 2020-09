CTN: in sala...

Non l'avete ancora visto? Avete una seconda possibilità: da venerdì 18 a lunedì 21 settembre, CinemaTeatroNuovo di Magenta ripropone 'Tenet'.

Non l'avete ancora visto? Avete una seconda possibilità: da venerdì 18 a lunedì 21 settembre, CinemaTeatroNuovo di Magenta ripropone 'Tenet', l'ultimo lavoro del regista di 'Interstellar', 'Il Cavaliere Oscuro', il bellissimo 'Dunkirk' .... Uno dei registi culto della filmografia britannica, dallo stile del tutto originale, capace di mixare azione, psicologia, enigma e fantascienza. Al vertice del botteghino di settembre, un Box Office fortemente segnato dall'anno particolare dell'emergenza Covid. Gli eroi di "Tenet" - protagonista John David Washington, ma hanno risposto all'appello del celebre regista anche Michael Caine, Kenneth Branagh... - sfidano per primi l'uscita di "prima visione" per un film da alcuni già giudicato capolavoro e dal quale si attendevano evidentemente, senza Covid, incassi interplanetari. Ma tant'è. Bisogna adattarsi. La sala di via San Martino 19 a Magenta, storia trentennale di proposta culturale rivolta ben oltre i confini del magentino, raccoglie la sfida e non abortisce nessuna delle proposte di cinema, arte, teatro e letteratura che la caratterizzano.

Settimana scorsa è ripartito il FilmForum, con la strabiliante storia tarantiniana di "C'era una volta ad Hollywood" : "Dopo la sospensione in lockdown, riaprire la Sala è stata una emozione e rimane una sfida. La Sala garantisce tutti gli standard di sicurezza igienico-sanitaria ed abbiamo colto l'occasione anche per un upgrade di sistema: ora è possibile acquistare i biglietti (scegliendo anche i posti in sala) direttamente online", spiega Alberto Baroni, Direttore di CTN Magenta. "In questa maniera cerchiamo di evitare attese e code alla Cassa". Non un particolare, di questi tempi. La prima serata di Filmforum ha registrato il "tutto esaurito", benché commisurato alle nuove regole: "Ne siamo stati molto contenti, naturalmente, benché rimanga difficile per una sala indipendente dover ridurre di due terzi gli ingressi", continua Baroni; "Ci spiace per le tante persone che non hanno potuto trovare posto ed abbiamo dovuto mandare via. Vedremo se sarà possibile recuperare una data per i molti rimasti fuori". Ma non abbiate timore, il primo film ha avuta una data unica, ma gli altri in scaletta (vedere il programma sul sito) saranno replicati in due serate, in modo da assicurare la visione a tutti gli usuali spettatori della storica rassegna curata e commentata da Marco Invernizzi (anche il dibattito post-visione raddoppia!). E, novità, per chi non potesse assistere, la Sala ha deciso di registrare il commento del noto critico, per cui è possibile recuperarlo online (info sui nostri social). Inoltre, la direzione annuncia proprio in queste ore la ripartenza di 'Ti Racconto Un Libro', sedicesima edizione, che quest'anno avrà come tema.... 'La leggerezza'.

