Positivo: chiuso temporaneamente bar

Un nuovo caso di positività al Covid-19 che coinvolge direttamente due Comuni: da una parte Nosate, dove risiede, dall'altra Turbigo, dove, invece, svolge la sua professione. Già, perché scoperto di avere contratto il virus, il giovane ha dovuto, inevitabilmente, abbassare temporaneamente la saracinesca, appunto, dell'attività. La conferma è arrivata proprio in queste ore, ma, diciamolo subito (ed è la cosa più importante), il diretto interessato sta bene (ha qualche linea di febbre) ed è a casa, per osservare il periodo di isolamento. "Come Comune - spiega il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia - abbiamo sentito il proprietario dell'esercizio commerciale e, in parallelo, i referenti di ATS per capire quali fossero le indicazioni in merito. Ci tengo a precisare che la quarantena scatta, come previsto dalle normative e dagli appositi protocolli, per i contatti stretti". "La segnalazione di un nuovo caso è arrivata nelle scorse ore - conclude il primo cittadino di Nosate, Roberto Cattaneo - Subito ci siamo attivati per mettere in campo tutte le indicazioni specifiche".

