Radio Magenta: 'Music Merge'

Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Elena Fanchini. Si tratta di 'Music Merge' che vi porterà alla scoperta del mondo artistico e culturale.

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Elena Fanchini. Si tratta di 'Music Merge' che vi porterà alla scoperta del mondo artistico e culturale in tutte le sue forme, spaziando dall’architettura al cinema e al design, fino ad aspetti anche più divertenti e popolari, accompagnati sempre dalla buona musica della storica emittente radiofonica del Sud Ovest Milanese. Elena è un architetto con la passione per tutto quanto è spettacolo e ha trovato nella radio il modo per unire e trasmettere questi suoi molteplici interessi, grazie anche ad una voce allegra e spigliata. "Il nome del programma 'Music Merge' testimonia la fusione di due aspetti, sottolineando ancora una volta il desiderio di trovare punti in comune tra diverse discipline - spiega la stessa conduttrice - Se da un lato è evidente il riferimento alla musica, dall’altro si cela un comando di un programma di grafica con cui spesso lavoro". Dal prossimo 21 settembre la trasmissione andrà in onda ogni lunedì e giovedì alle ore 10.00 e poi in replica la domenica alla stessa ora. Le puntate saranno poi disponibili per il 'riascolto' nel canale Soundcloud di Radio Magenta (www.soundcloud.it/radiomagenta). "Elena Fanchini entra così a far parte della famiglia di Radio Magenta portando competenze e conoscenze che vanno oltre alla musica", afferma Marco Nosotti, direttore di Radio Magenta. Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso la rinnovata App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale. Inoltre, Radio Magenta è presente sui social media e nelle principali piattaforme online di musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro