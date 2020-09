Agorà sostiene Abramo Bellani

Agorà con nuovi progetti e idee per Cuggiono e Castelletto. Abramo Bellani: "Siamo la prima vera alternativa per il paese".

Candidato sindaco: Bellani Abramo. Candidati consiglieri: Andrico Annalisa, Barizza Jessica, Baroli Stefano, Bazzetta Elisabetta, Carnaghi Andrea, Finardi Davide, Lattuada Massimo, Mattiello Massimo, Paganini Luca, Picetti Paola, Sassi Paolo, Servino Fabrizio.

1 - Cuggiono e Coronavirus, un’emergenza che potrebbe proseguire: quali interventi potrebbero rendersi necessari dopo questi mesi di commissariamento, per gestire al meglio i bisogni sociali?

"Dobbiamo innanzitutto ringraziare Azzurra Soccorso per l’apporto che ci ha dato in questo periodo, mostrando una capacità organizzativa straordinaria. In più non dobbiamo dimenticare anche la grande solidarietà che è emersa in paese; dobbiamo valorizzarla. La soluzione è l’istituzione di una Protezione Civile cuggionese".

2 - Cuggiono e lavoro: assistiamo al progressivo chiudere di attività e negozi di paese. Su cosa puntereste per riportare occupazione in paese?

"Il Comune non è un datore di lavoro per i privati, ma può al massimo cercare di fornire i mezzi per facilitare il lavoro nel paese. Secondo noi un punto focale è l’area tecnica comunale, la quale deve operare in modo più efficiente. Porteremo la fibra a Castelletto e in ogni casa e industria cuggionese".

3 - Viabilità ciclo-pedonale e stradale, manutenzione del verde: il paese necessita di pesanti interventi. Quali priorità?

"La priorità di queste asfaltature dipende dai lavori in esse già programmati. L’aiuto ci verrà dall’ufficio tecnico. Per quanto riguarda la Polizia occorre dire che la burocrazia toglie tempo e forze a un numero non congruo di vigili (sotto organico). Sicuramente completeremo la circonvallazione nei termini del primo e del secondo lotto, al termine del quale si potrà ripensare la viabilità di Cuggiono".

4 - Cultura ed eventi: un tessuto associativo importante, scuole che vogliono rilanciare progetti formativi. Da dove partire e con quali obiettivi?

"Abbiamo già implementato l’offerta di eventi per tutto l’anno cuggionese durante la nostra amministrazione e vogliamo continuare. Valorizzare le eccellenze di Cuggiono creando una sinergia tra le associazioni del paese è un punto fondamentale. Illumineremo e ripavimenteremo il ponte di Castelletto. Valuteremo la sottoscrizione di convenzioni per matrimoni nell’area di Castelletto".

5- Tralasciando i sogni... se sarà eletto Sindaco cosa potrà e si impegnerà a fare concretamente per Cuggiono?

"Per favorire le nostre aziende e la creazione di opportunità di lavoro, il Comune dovrà farne una priorità, agendo come intermediario".

6 - Vi sono ampie aree di degrado in paese (area Lattuada, via Roma con ex municipio ed ex scuole, molti immobili di valore in centro, area industriale), cosa si intende sviluppare in queste aree?

"L’intervento sulle aree dismesse deve comprendere l’aspetto pubblico e privato, riqualificando le aree".

