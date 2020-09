Quattro Comuni e due associazioni. Con un intento chiaro: dare un sostegno a chi non riesce a trovare un'occupazione e si trova in situazione di emergenza economica e sociale.

Quattro Comuni e due associazioni. Con un intento chiaro: dare un sostegno concreto e prezioso a chi non riesce a trovare un'occupazione e si trova in situazione di emergenza economica e sociale. Casorezzo, Arluno, Mesero e Ossona, con i sodalizi 'Non di solo pane' di Magenta e 'Officina Lavoro' di Buccinasco, hanno deciso di unire gli sforzi nel nome di un obiettivo di largo respiro e nel progetto 'Rete lavoro e counseling'. L'intesa durerà fino al 31 luglio 2021 e prevede che ciascun Comune metta sul piatto la somma di 4 mila euro. "Il servizio - recita la delibera licenziata da Casorezzo - è rivolto a persone disoccupate che vivono condizioni di marginalità sociale ed economica segnalate dal servizio sociale comunale e che difficilmente riescono ad accedere ad altri servizi al lavoro del territorio per condizioni di fragilità di diversa natura". Un aiuto per chi è in difficoltà a ricominciare e che va ben al di là del semplice sostegno economico facendosi anche un investimento sul rilancio motivazionale e stimolo alla ripresa dopo una fase delicatissima.

