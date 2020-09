La sicurezza in via D'Azeglio

Ecco, allora, un attraversamento pedonale rialzato e soprattutto con quella del limite di trenta chilometri orari per le auto su quel tratto.

Il traffico è notevole, la velocità con cui si percorre il tratto talora troppo elevata. Via Massimo D'Azeglio a Villa Cortese necessita di una regolamentazione che la ponga in condizione di maggiore sicurezza. Per i veicoli come per i pedoni. E così l'Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Barlocco ha deciso di affrontare il problema di petto con l'introduzione di un attraversamento pedonale rialzato e soprattutto con quella del limite di trenta chilometri orari per le auto su quel tratto. Tutto nella consapevolezza che gli attraversamenti pedonali rialzati, recita l'ordinanza emessa dal responsabile della Polizia Locale Massimo Garatti, "E' finalizzata alla maggior tutela degli utenti deboli della strada , vale a dire i pedoni, e anche a una maggiore salvaguardia della sicurezza viabilistica e all'incolumità per tutti gli utenti della circolazione stradale". L'attraversamento di nuova creazione manderà in pensione quello ormai usurato. Con tale modifica si mira quindi a dare un'ulteriore iniezione di sicurezza a un tratto caratterizzato dalla presenza di un centro abitato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro