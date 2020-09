Carabinieri: Riglietti nuovo comandante

Novità importanti alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso. Giovedì assumerà ufficialmente il comando della caserma il capitano Alessandro Riglietti.

Novità importanti alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso. Giovedì assumerà ufficialmente il comando della caserma il capitano Alessandro Riglietti che sostituirà il maggiore Antonio Leotta destinato all’Interpol di Roma. 32 anni Riglietti è nato a Pordenone, figlio di un ufficiale dell’Esercito Italiano proviene dall’Accademia. L’ultimo incarico l’ha avuto al comando della compagnia di Tricase, provincia di Lecce. In precedenza ha guidato il Norm a Venezia Mestre ed è stato ufficiale al 4° Battaglione Carabinieri di Mestre. Cambio anche alla guida del nucleo operativo e radiomobile dove è arrivato il tenente Leonardo Miucci in sostituzione del capitano Pasquale Macrì che ha lasciato l’Arma dopo 40 anni di servizio per raggiunti limiti di età. Macrì ha guidato la stessa compagnia di Abbiategrasso per sei mesi.

