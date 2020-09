E' l'iniziativa lanciata dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano, in occasione, appunto, dell'importante momento in programma il prossimo 26 e 27 settembre.

Foto per la festa dell'oratorio Paolo VI: è l'iniziativa lanciata dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano, in occasione, appunto, dell'importante momento in programma il prossimo 26 e 27 settembre. "Gli scatti più ricercati sono quelli del passato - si legge sulla pagina Facebook della stessa Comunità - L'obbiettivo, poi, è fare un video che racconti con le immagini e i ricordi la storia dell'oratorio che in questo momento si trova a rinascere. È necessaria la collaborazione di tutti, quindi se avete foto impolverate nel cassetto questo è il momento di andare a cercarle e farsi venire gli occhi lucidi ripensando a quei bei momenti. Se davvero riuscirete a fare questo piccolo, ma gioioso sacrificio di tempo il risultato sarà magnifico e chissà che riaccenderà più che mai la voglia di ritornare alla vita di comunità". Da sottolineare, infine, che la raccolta sarà effettuata tramite mail; si potrà, pertanto, scannerizzare o fotografare le vostre immagini cartacee, inviandole a fotoricordo [at] santocrocifisso [dot] it.

