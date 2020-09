Sole, sorrisi, solidarietà e inclusione sono stati gli ingredienti perfetti di una ricetta speciale preparata da 'Mai Paura Onlus' che con i 'Cani Volanti' di domenica 13 settembre.

Sole, sorrisi, solidarietà e inclusione sono stati gli ingredienti perfetti di una ricetta speciale preparata da 'Mai Paura Onlus' che con i 'Cani Volanti' di domenica 13 settembre è riuscita, ancora una volta, a donare grandi emozioni ai Ragazzi del Territorio. Inarrestabile la presidente di 'Mai Paura', dottoressa Emanuela Bossi, che ha anticipato gli appuntamenti del 'Ben d’essere' rivolti ai ragazzi delle Associazioni Territoriali partendo con la Mototerapia del Campione Mondiale di motocross free style Vanni Oddera e il suo team, prevista per domenica 27 settembre, sempre al Parco del Museo della Tradizione del Tessile a Busto Arsizio per arrivare a domenica 4 ottobre nella Città di Samarate per portare la carica e l’energia positiva di Mai Paura Onlus con un incontro dedicato anche ai Ragazzi e ai cittadini delle Città vicine.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro