Una Messa di festa per don Angelo

L'occasione è per una ricorrenza molto significativa per il suo cammino di servizio al Signore: il 30° di ordinazione sacerdotale.

Domenica 13 settembre la comunità parrocchiale di Cuggiono festeggiarà il suo parroco don Angelo Sgobbi. L'occasione è per una ricorrenza molto significativa per il suo cammino di servizio al Signore: il 30° di ordinazione sacerdotale. Per le restrizioni e attenzioni alle normative anti-Covid19 non vi saranno al momento pranzi e feste pubbliche, ma tutti sono invitati a partecipare alla celebrazione delle ore 11 in Basilica per essere spiritualmente vicini al parroco.

