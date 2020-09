Furto a Casate: presa una Bmw

Ladri in azione nella frazione di Casate a Bernate Ticino. I malviventi hanno colpito in via Silvio Pellico e si sono dileguati con una Bmw station wagon.

Ladri in azione nella frazione di Casate a Bernate Ticino. Ieri è stato commesso un furto in via Silvio Pellico. Ignoti sono riusciti a trafugare una Bmw station wagon e a fuggire facendo perdere le tracce. Qualcuno avrebbe notato alcuni individui aggirarsi per la frazione ed entrare in azione in via Pellico. L'allarme è stato dato alla Polizia locale di Bernate Ticino e ai Carabinieri di Magenta che si sono recati sul posto per l'avvio delle indagini.

