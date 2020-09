Circo e teatro di strada

La magia del circo e del teatro di strada a disposizione di tutti. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Arluno spalancherà le porte alle due forme di divertimento.

La magia del circo e del teatro di strada a disposizione di tutti. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Arluno spalancherà le porte a due forme di divertimento in grado di intercettare la sfera emozionale sia dei piccoli che di chi ha qualche anno in più sulle spalle. Quartier generale dell'appuntamento intitolato 'Aliluna' sarà l'area feste del campo sportivo di viale della Repubblica. Gli organizzatori dell'associazione 'Circonferenze' hanno specificato che l'ingresso sarà gratuito. Per potere accedere allo spazio, però, si renderà necessaria una prenotazione contattando via WhatsApp il numero 347/7467362. Per i cittadini di Arluno sarà un'occasione per distendere i pensieri dall'emergenza Covid che molto ha segnato anche il paese e per riannodare i fili della speranza in un ritorno alla normalità.

